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Haberler Bucaspor Bucasporlu Berke Bıyık Samsunspor yolunda

Bucasporlu yolunda

Bucasporlu Berke Bıyık Samsunspor yolunda

15.6.2021

2. Lig'in yeni ekibi Bucaspor'un futbolcuları hem Süper Lig hem de 1. Lig kulüplerinin radarına girdi. Forvet Berke Bıyık'ın Samsunspor'un gündeminde olduğu öğrenildi. Fatih Karagümrük altyapısından yetişen Berke, geçen sezon 33 maçta 7 gol atmayı başardı.
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