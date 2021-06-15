Bucasporlu Berke Bıyık Samsunspor yolunda

2. Lig'in yeni ekibi Bucaspor'un futbolcuları hem Süper Lig hem de 1. Lig kulüplerinin radarına girdi. Forvet Berke Bıyık'ın Samsunspor'un gündeminde olduğu öğrenildi. Fatih Karagümrük altyapısından yetişen Berke, geçen sezon 33 maçta 7 gol atmayı başardı.

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