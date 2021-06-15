2. Lig'in yeni ekibi Bucaspor'un futbolcuları hem Süper Lig hem de 1. Lig kulüplerinin radarına girdi. Forvet Berke Bıyık'ın Samsunspor'un gündeminde olduğu öğrenildi. Fatih Karagümrük altyapısından yetişen Berke, geçen sezon 33 maçta 7 gol atmayı başardı.
Bucasporlu Berke Bıyık Samsunspor yolunda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.