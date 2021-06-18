Bucaspor nokta atışı yapacak

2. Lig'in yeni ekibi Bucaspor'da sözleşmesini 1 yıl daha uzatan teknik direktör Uğur Balcıoğlu, transferde acele etmeyeceklerini belirtti. Balcıoğlu, "Takımdaki birçok oyuncumuzla yola devam edeceğiz. İskelet kadroyu koruyacağız ve kiraladığımız futbolcular da geri gelecek. 5-6 nokta transferle yola çıkacağız. Şu an sezon başı olduğu için oyuncuların fiyatları oldukça yüksek" diye konuştu.

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