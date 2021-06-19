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Haberler Bucaspor Buca 1928’de Berke’ye kanca

Buca 1928’de Berke’ye kanca

Buca 1928’de Berke’ye kanca

19.6.2021

Misli.com 2. Lig'e yükselen Bucaspor 1928'de forma giyen Berke Bıyık, TFF 1. Lig ekibi Samsunspor'un radarına girdi. Geçen sezon takımın yaşadığı Play-Off şampiyonluğunda önemli bir katkısı olan 25 yaşındaki golcü ile Samsunspor'un ciddi olarak ilgilendiği öğrenildi. Karadeniz ekibinin, Buca ile 1 yıl daha kontratı bulunan Berke için tüm imkanlarını seferber ettiği öğrenildi. Buca ile bonservis pazarlığını yürüten Samsun'un futbolcu ile büyük oranda anlaşma sağladığı ifade edildi. Karagümrük altyapısından yetişen Berke, Gölcük, Tirespor ve Nevşehir Belediyespor formalarını da terletti.
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