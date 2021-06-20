Buca 1928’de Onur tamam

Sarı-lacivertli yönetim, Karacabey Bld’den başarılı stoperi 2 yıllığına renklerine bağladı

Misli.com 2. Lig'e yakselen Bucaspor 1928 ilk transferini gerçekleştirdi. Sarı-lacivertliler, son olarak Karacabey Belediyespor forması giyen stoper Onur Özcan'ı kadrosuna dahil etti. Kulüpten yapılan açıklamada, "1992 doğumlu, stoper oyuncusu Onur Özcan ile 1+1 uzatma opsiyon hakkı kulübümüzde olarak sözleşme imzaladık" ifadeleri kullanıldı. Torbalıspor'da futbola başlayan deneyimli oyuncu, Manavgat Evrensekispor, Gölcükspor ve Karacabey Belediyespor'da top koşturdu. Onur, geçen sezon Karacebey Belediyespor'da 34 lig müsabakasına çıkıp 2 kez fileleri sarstı. Sarı-lacivertliler, teknik direktör Uğur Balcıoğlu yönetiminde, takviye çalışmalarını sürdürüyor. 2. Lig'de ilk yılında kalıcı olmayı hedefleyen İzmir ekibi, savunma, orta saha ve ileri uca takviye yapacak.