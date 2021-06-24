Bucaspor iş bitiriyor

Yeni sezonda Misli.com 2. Lig'de mücadele edecek Bucaspor 1928, transferde iş bitirdi. Sarılacivertliler, iç transferde kaleci Şener Özcan ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

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Bucaspor dış transferde ise Karacabey Belediyespor forması giyen stoper Onur Özcan'ı kadrosuna dahil etti. İzmir ekibi Özcan ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı. Torbalıspor'da futbola başlayan deneyimli oyuncu Onur Özcan, Manavgat Evrensekispor, Gölcükspor ve Karacabey Belediyespor'da top koşturdu. Onur, geçen sezon Karacebey Belediyespor'da 34 lig müsabakasına çıkıp 2 kez fileleri sarstı. Teknik direktör Uğur Balcıoğlu ile yola devam eden yönetimin iç ve dış transfer çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.