  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Bucaspor Bucaspor iş bitiriyor

iş bitiriyor

Yönetim, iç transferde kaleci Şener ile yeniden anlaştı. Karacabey Bld’den ise ’la sözleşme imzaladı

Bucaspor iş bitiriyor

24.6.2021

Yeni sezonda Misli.com 2. Lig'de mücadele edecek Bucaspor 1928, transferde iş bitirdi. Sarılacivertliler, iç transferde kaleci Şener Özcan ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

TRANSFERE DEVAM
Bucaspor dış transferde ise Karacabey Belediyespor forması giyen stoper Onur Özcan'ı kadrosuna dahil etti. İzmir ekibi Özcan ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı. Torbalıspor'da futbola başlayan deneyimli oyuncu Onur Özcan, Manavgat Evrensekispor, Gölcükspor ve Karacabey Belediyespor'da top koşturdu. Onur, geçen sezon Karacebey Belediyespor'da 34 lig müsabakasına çıkıp 2 kez fileleri sarstı. Teknik direktör Uğur Balcıoğlu ile yola devam eden yönetimin iç ve dış transfer çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bucaspor iş bitiriyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.