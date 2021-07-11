Bucaspor 1928’e G.Saray’dan transfer

Misli.com 2. Lig'in yeni takımlarından Bucaspor 1928, Galatasaray altyapısından kanat oyuncusu Recep Gül'le anlaştı. Sarı-lacivertliler, 21 yaşındaki futbolcuyla 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Geçen sezon 2. Lig'de kiralık olarak Şanlıurfaspor'da top koşturan Recep, bir önceki sezon Belçika'da Westerlo forması giydi. Kariyerinde 47 resmi maça çıkan 21 yaşındaki başarılı kanat oyuncusu fileleri 13 kez sarsarken, 4 golün de asistini yapmayı başardı. Futbolcu U15'ten U19'a kadar da alt yaş kategorilerinde Türkiye Milli Takım formasını toplam 55 kez giydi ve 13 gol attı.

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