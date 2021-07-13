  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Bucaspor Bucaspor 1928’li Saruhan Süper Lig’in gözdesi

’li Saruhan ’in gözdesi

Bucaspor 1928’li Saruhan Süper Lig’in gözdesi

13.7.2021

2. Lig'in yeni ekiplerinden Bucaspor 1928'in oyuncularına talipler artıyor. Daha önce 20 yaşındaki Oğuz Aydın'ı Alanyaspor'a satan sarı-lacivertlilerde orta saha oyuncusu Saruhan Fındıkcı için de birçok takım transfer girişiminde bulundu. 24 yaşındaki oyuncu için Süper Lig takımları kapıyı çaldı.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bucaspor 1928’li Saruhan Süper Lig’in gözdesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.