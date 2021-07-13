2. Lig'in yeni ekiplerinden Bucaspor 1928'in oyuncularına talipler artıyor. Daha önce 20 yaşındaki Oğuz Aydın'ı Alanyaspor'a satan sarı-lacivertlilerde orta saha oyuncusu Saruhan Fındıkcı için de birçok takım transfer girişiminde bulundu. 24 yaşındaki oyuncu için Süper Lig takımları kapıyı çaldı.
Bucaspor 1928’li Saruhan Süper Lig’in gözdesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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