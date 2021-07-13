Bucaspor 1928’li Saruhan Süper Lig’in gözdesi

2. Lig'in yeni ekiplerinden Bucaspor 1928'in oyuncularına talipler artıyor. Daha önce 20 yaşındaki Oğuz Aydın'ı Alanyaspor'a satan sarı-lacivertlilerde orta saha oyuncusu Saruhan Fındıkcı için de birçok takım transfer girişiminde bulundu. 24 yaşındaki oyuncu için Süper Lig takımları kapıyı çaldı.

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