Bucaspor’da Yusuf tamam

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, Etimesgut Belediyespor'dan 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu Yusuf Yıldırım'ı transfer etti. Sarı-lacivertliler, genç oyuncuyla 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Genç oyuncu kariyerinde Aydınspor 1923, Turgutluspor ve Etimesgut Belediyespor kulüplerine oynadı. Kariyerinde 114 karşılaşmada 18 gol attı ve 1 asist yaptı. İzmir ekibi yaptığı yazılı açıklamada, "2. Lig takımlarından Etimesgut Belediyespor'dan transfer ettiğimiz 1999 doğumlu, kanat oyuncusu Yusuf Yıldırım ile 2+1 yıllık, uzatma opsiyon hakkı bizde olmak üzere sözleşme imzaladık" ifadelerine yer verdi.

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