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Haberler Bucaspor Bucaspor’da Yusuf tamam

Bucaspor’da Yusuf tamam

Bucaspor’da Yusuf tamam

18.7.2021

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, Etimesgut Belediyespor'dan 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu Yusuf Yıldırım'ı transfer etti. Sarı-lacivertliler, genç oyuncuyla 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Genç oyuncu kariyerinde Aydınspor 1923, Turgutluspor ve Etimesgut Belediyespor kulüplerine oynadı. Kariyerinde 114 karşılaşmada 18 gol attı ve 1 asist yaptı. İzmir ekibi yaptığı yazılı açıklamada, "2. Lig takımlarından Etimesgut Belediyespor'dan transfer ettiğimiz 1999 doğumlu, kanat oyuncusu Yusuf Yıldırım ile 2+1 yıllık, uzatma opsiyon hakkı bizde olmak üzere sözleşme imzaladık" ifadelerine yer verdi.
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