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Haberler Bucaspor Bucaspor’da Burak Serik’e transfer oldu

Bucaspor’da Burak Serik’e transfer oldu

Bucaspor’da Burak Serik’e transfer oldu

21.7.2021

2. Lig'de mücadele edecek olan Bucaspor'un deneyimli oyuncusu Burak Sürmeli takımdan ayrıldı. Başarılı oyuncu, Serik Belediyespor'a gitti. Sarı-lacivertli kulüp yaptığı yazılı açıklamada, "Teşekkürler Burak Sürmeli. Geçtiğimiz sezon şampiyonluğumuzda büyük emekleri olan futbolcumuz Burak Sürmeli, 2. Lig takımlarından Serik Belediyespor'a transfer olmuştur. Kulübümüze olan katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine ver verdi. Sağ kanatta görev yapan Burak, Buca formasıyla görev yaptığı 73 maçta 5 gol atıp 3 de asist yaptı.

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