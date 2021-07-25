Buca 1928 sahaya indi

İkinci Lig'e yükselen Bucaspor 1928, yeni sezon hazırlıklarına Kaynaklar'daki kendi tesislerinde başladı. Sarı-lacivertli takımın ilk antrenmanında kulüp Başkanı Cihan Aktaş ve yöneticiler de yer alıp futbolculara başarı diledi. Teknik direktör Uğur Balcıoğlu yönetiminde ilk idmanını yapan İzmir temsilcisinde geçen sezon çapraz bağ ameliyatı olan Yalçın Eycan Kaya, fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.

FIRTINA DA TRANSFER SÜRECEK

Sarı-lacivertliler 12 Ağustos'a dek sürecek antrenmanların ardından izne çıkıp, 15-25 Ağustos tarihleri arasında Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde kampa girecek. Bucaspor 1928, dış transferde şimdiye Onur Özcan, eski futbolcusu Abdullah Balıkuv, Metin Yüksel, Recep Gül ve Yusuf Yıldırım'la anlaştı.