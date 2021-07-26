Bucaspor hazır kıta

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek olan Bucaspor 1928 sezon hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürüyor. Sarı-lacivertli ekibin başarılı teknik patronu Uğur Balcıoğlu'nun ekibinde yardımcı Antrenör Gökhan Bıyık ve Furkan Şükürcü, kaleci antrenörü Ahmet Yiğit, atletik performans antrenörü Serdar Ark ile maç ve performans analiz uzmanı Onur Tütüncü yer alıyor. Geçen sezon 3. Lig'de Play- Off'tan Buca 1928'i 2. Lig'e taşıyan Uğur Balcıoğlu, "Kulübümüzün her zaman hedefleri vardır. Hem yarışıp hem de yetiştirmeye devam edeceğiz" dedi.

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