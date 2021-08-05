Bucaspor’un programı hazır

TFF İkinci Lig ekibi Bucaspor 1928 yeni sezon hazırlıklarını Kaynaklar Tesisleri'nde sürdürürken, özel maç programı da netleşti. Sarı-lacivertliler 6 Ağustos Cuma günü ve ertesi gün Kaynaklar'da Gurbetçi Karması ile oynayacak. İzmir temsilcisi, son olarak 11 Ağustos Çarşamba günü TFF 2. Lig ekibi Turgutluspor'la kozlarını paylaşacak.
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