Buca sonunu getiremedi

Yeni sezon hazırlıklarına tüm hızıyla devam eden TFF 2. Lig ekibi Bucaspor 1928, İzmir'de 2. Lig temsilcisi Turgutluspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Fırtına, 1-0 öne geçtiği maçı 2-1 kaybetti. Ev sahibi sarı-lacivertli ekip Bucaspor'un golünü Mehmet Fuat Gölbaşı kaydederken, Turgutluspor'un gollerini ise Burak Çoban ve Sarper Çağlar kaydetti. Turgutlu karşısındaki futboldan çok memnun olduğunu ifade eden teknik direktör Uğur Balcıoğlu, "Hazırlık maçlarında alınan skor ölçü değil. Eksik yönlerimizi görme fırsatımız oldu. Gün geçtikçe daha da iyi olacağız. Benim takımıma güvenim tam" dedi.

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