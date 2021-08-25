Bucaspor’dan tatsız prova

YENİ sezon hazırlıklarını Düzce Topuk Yaylası'nda sürdüren TFF 2. Lig Beyaz Grup temsilcisi Bucaspor 1928, burada oynadığı ikinci özel maçında Şanlıurfaspor'a 2-0 mağlup oldu. İlk hazırlık karşılaşmasında Çorum Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, Şanlıurfaspor maçında Özgürcan'ın 2 golüne engel olamadı. Teknik direktör Uğur Balcıoğlu alınan sonuçların önemli olmadığını ifade ederek, "Kamp döneminde önemli olan eksiklerimizi görmek ve giderebilmek. Bunun için çalışıyoruz" dedi.

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