YENİ sezon hazırlıklarını Düzce Topuk Yaylası'nda sürdüren TFF 2. Lig Beyaz Grup temsilcisi Bucaspor 1928, burada oynadığı ikinci özel maçında Şanlıurfaspor'a 2-0 mağlup oldu. İlk hazırlık karşılaşmasında Çorum Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, Şanlıurfaspor maçında Özgürcan'ın 2 golüne engel olamadı. Teknik direktör Uğur Balcıoğlu alınan sonuçların önemli olmadığını ifade ederek, "Kamp döneminde önemli olan eksiklerimizi görmek ve giderebilmek. Bunun için çalışıyoruz" dedi.
Bucaspor’dan tatsız prova haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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