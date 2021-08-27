Bucaspor’un sağlığı Medicana’ya emanet

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bucaspor 1928'in Medicana International İzmir Hastanesi ile gerçekleştirdiği sağlık sponsorluğu anlaşması, 2021-2022 sezonu için de yenilendi. Sponsorluk sözleşmesi kapsamında kulüp bünyesinde görev yapan tüm profesyonel sporcu ve teknik heyetin sağlık hizmetleri Medicana International İzmir Hastanesi tarafından sağlanacak.

ŞAMPİYONLUK SÖZÜ ALDI

Medicana International İzmir Hastanesi Genel Müdürü Dr. Ulvi Ünal ve Bucaspor 1928 Başkanı Cihan Aktaş arasında imza töreni düzenlendi. Dr. Ulvi Ünal, "İzmir'de geçen yıl ilk açıldığımızda İzmir'in 8 güzide kulübünün sağlık sponsorluğu anlaşmasını yaptık. Bu yıl da aynı şekilde devam etmek istiyoruz. Bucaspor'dan bu yıl da bir şampiyonluk bekliyoruz" dedi. Bucaspor 1928 Başkanı Cihan Aktaş ise 'Medicana bize geçen seson çok uğurlu geldi" diye konuştu.