Bucaspor’dan Kuşadası’na 4 oyuncu

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek Bucaspor 1928, 3. Lig'in yeni ekibi Kuşadasıspor'a 4 oyuncu verdi. İzmir temsilcisi ön libero Özcan Sertgöz, sağ bek Sebahattin Destici, yine sağ bek Hasan Çelik, sol kanat Bartu Gökçen ile golcü Selahattin Seyhun'u siyahbeyazlı ekibe kiralık olarak gönderdi. Ligin ilk maçında 5 Eylül Pazar günü saat 20.00'de evinde Isparta 32'yi konuk edecek İzmir ekibinde teknik direktör Uğur Balcıoğlu, "İyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Sezona da galibiyetle başlamak istiyoruz. Yaptığımız transferlerle kadromuz daha da güçlendi. Güzel bir başlangıç yapacağız" dedi.