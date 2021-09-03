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Haberler Bucaspor Bucaspor’un yeni formaları tanıtıldı

Bucaspor’un yeni formaları tanıtıldı

Bucaspor’un yeni formaları tanıtıldı

3.9.2021

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta sezonu, pazar günü iç sahada Isparta 32 Spor ile oynayacağı karşılaşma ile açmaya hazırlanan ve global spor markası PUMA ile sponsorluk anlaşması imzalayan Bucaspor 1928, yeni sezonda giyeceği formaların tanıtımını yaptı. Formaların aynı zamanda cesur bir dizayna sahip olduğunu belirten Başkan Cihan Aktaş yorumunda, "Üstün uyum ve hareket kabiliyeti oluşturmasını ve sporcularımıza rahatlık sağlamasını temel aldık. Yenilikçi, sınırları zorlayan bir yaklaşım ile tasarım yaparken kentin değerlerine de sadık kalmayı ihmal etmedik. Formalarımıza ilginin yoğun olmasını bekliyoruz" dedi.
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