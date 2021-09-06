Buca kaçamadı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 2021-2022 sezonunun ilk haftasında evinde Isparta 32 Spor'la karşı karşıya gelen Bucaspor 1928 rakibiyle yenişemedi: 1-1. Bucaspor 1928 maça adeta golle başladı. Henüz 30. saniyede sol kanattan Tunç Murat'ın ortaladığı topu arka direkte Mehmet Fuat dokunarak takımını 1-0 öne geçirdi. 3'te Ahmet'in ortasında Mehmet Fuat dokundu, top direk dibinden auta çıktı. 10'da ceza sahasına sol kanattan topla giren Saruhan yerden sert vurdu, top az farkla dışarı çıktı.

ISPARTA DENGEYİ SAĞLADI

Maçın 15. dakikasında Isparta 32 atağında Mustafa'nın ceza yayı içinden yerden sert vuruşunda top çerçeveyi bulmadı. 39'da Burak Aydın kaleci Şener ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda Şener gol izni vermedi. 59'da Isparta 32 atağında Burak Aydın ceza alanı sol kanadında topla buluşup yerden bir vuruşla skoru 1-1'e getiren golü attı. 72'de ve 83'te Isparta 32 atağında Arif Birşen, gollük pozisyonlarda Bucaspor 1928 kalecisi Şener'i geçemedi. Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.



MAÇ SONUNDA KORİDOR KARIŞTI

Bucaspor 1928'in Isparta 32 ile İzmir'de oynadığı maçın ikinci yarısı oldukça gergin geçti. Isparta 32 beraberliği yakaladıktan sonra beraberliğe razı bir görüntü çizerken, Bucasporlu Mehmet Fuat ile rakip kaleci Alp arasında zaman zaman yaşanan gerginlik 90 dakika sonunda soyunma odası koridorlarına taşındı. Diğer oyuncuların da devreye girmesiyle de koridorda arbede yaşanırken tartışma büyümeden önlendi. Bucaspor 1928 Teknik Direktörü Uğur Balcıoğlu, sezonun ilk maçında yeni transferlerden bir tek Hüseyin, Onur ve Mehmet Fuat'a on birde şans verdi. M.Fuat ilk maçında golle buluştu.