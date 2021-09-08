Bucaspor 1928’de Balcıoğlu ayrıldı

TFF 2'nci Lig'de sezonun ilk haftasında evinde Isparta 32 Spor'la 1-1 berabere kalan Bucaspor 1928'de teknik direktör Uğur Balcıoğlu ile yollar ayrıldı. Geçen sezonun 6'ncı haftasında sarı-lacivertlilerin başına geçen ve takımı Play-Off'lardan 2'nci Lig'e çıkaran Balcıoğlu yaptığı açıklamada, "Bucaspor'da inanılmaz bir şampiyonluk yaşadık. Sezon başında göreve devam etme kararı aldık. Ancak sonraki süreçte faydalı olamayacağımızı anladık ve Başkan Cihan Aktaş'la yaptığımız görüşmelerde karşılıklı anlaştık. Bundan sonraki süreçte Bucaspor'a başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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