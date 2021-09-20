Bucaspor kahroldu

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda Akhisarspor'u 2-0 yenerek ilk galibiyetini elde eden Bucaspor 1928, 3. hafta müsabakasında evinde Pendikspor'a tek golle mağlup oldu: 0-1. 16. dakikada ani gelişen Pendikspor atağında Kerim'in şutu kaleci Şener'de kaldı. 28'de Alper'in ara pasında topla buluşan Saruhan'ın şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı. 36'da Zahit'in ortasında Serdar Deliktaş'ın kafa şutunda top üstten az farkla dışarıya çıktı. 48'de Mesut'un pasına hareketlenen Emir, konuk ekibi öne geçirdi: 0-1. 54'te Mustafa'nın kullandığı korner atışında Tunç'un kafa şutunda top dışarıya gitti. 69'da Serdar Cansu'nun uzaktan şutunda kaleci Şener gol izni vermedi. 85'te Kerim takımını golden etti. Bucaspor 1928 maçı 1-0 kaybetti. İzmir ekibi bu sonuçla 4 puanda kalırken, Pendikspor ise 6 puana yükseldi.