Bucaspor dışarıda çok iyi

TFF İkinci Lig Beyaz Grup'ta 1-0 geriye düştüğü Uşakspor deplasmanından 90+7. dakikada bulduğu golle 2-1 galibiyetle dönen Bucaspor 1928, dış sahada ikide iki yaptı. Evinde Isparta 32 ile 1-1 berabere kalıp, Pendikspor'a 1-0 yenilen sarılacivertliler, deplasmanda 2-0 mağlup ettiği Akhisarspor'un ardından Uşakspor'u da 2-1'le geçerek yedi puana ulaştı.

DIŞARIDA KAZANMAK ÇOK GÜZEL

İzmir temsilcisinde teknik direktör Tolga Doğantez, 3 maçta 2. galibiyetini aldı. Deplasman karnesine göre lider olan Bucaspor 1928, grupta 4. sıraya yerleşti. Uşakspor karşısında oyuncularının iyi mücadele ettiğini belirten Tolga Doğantez, "Kazandığımız için çok mutluyuz. Deplasmandan galibiyetle dönmek güzel. Bunun devamını getirmek istiyoruz. Başarılı olacağız" diye konuştu.