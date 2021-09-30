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Haberler Bucaspor Bucaspor 1928 gözüne kestirdi

Bucaspor 1928 gözüne kestirdi

Bucaspor 1928 gözüne kestirdi

30.9.2021

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Bucaspor 1928, cumartesi günü evinde oynayacağı Kırşehir Belediyespor'u gözüne kestirdi. Sahasında oynadığı iki maçta Isparta 32 ile 1-1 berabere kalan, Pendikspor'a ise 1-0 yenilen sarı-lacivertliler, bu kez taraftarının önünde Kırşehir Belediyespor'u yenerek ilk galibiyeti almak istiyor. Teknik direktör Tolga Doğantez, Uşakspor'u deplasmanda 2-1 yenerek moral bulduklarını bunu Kırşehir karşısında da sürdürmek istediklerini söyledi. Tolga Doğantez, "Çıkışımızı sürdürerek seri galibiyetler almak istiyoruz" diye konuştu.

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