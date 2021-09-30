Bucaspor 1928 gözüne kestirdi

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Bucaspor 1928, cumartesi günü evinde oynayacağı Kırşehir Belediyespor'u gözüne kestirdi. Sahasında oynadığı iki maçta Isparta 32 ile 1-1 berabere kalan, Pendikspor'a ise 1-0 yenilen sarı-lacivertliler, bu kez taraftarının önünde Kırşehir Belediyespor'u yenerek ilk galibiyeti almak istiyor. Teknik direktör Tolga Doğantez, Uşakspor'u deplasmanda 2-1 yenerek moral bulduklarını bunu Kırşehir karşısında da sürdürmek istediklerini söyledi. Tolga Doğantez, "Çıkışımızı sürdürerek seri galibiyetler almak istiyoruz" diye konuştu.