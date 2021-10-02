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Haberler Bucaspor Bucaspor Kırşehir’le kapışacak

Bucaspor Kırşehir’le kapışacak

İzmir temsilcisi Cemil Şeboy Stadı’nda rakibini konuk edecek

Bucaspor Kırşehir’le kapışacak

2.10.2021

TFF İkinci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda Uşakspor'u 2-1 yenerek tekrar çıkışa geçen Bucaspor 1928, bugün sahasında Kırşehir Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. Cemil Şeboy Stadı'nda Ömer Faruk Gültekin'in yöneteceği müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Bu sezon evinde oynadığı 2 maçı da kazanamayan sarılacivertlilerde teknik direktör Tolga Doğantez, taraftarlarını mutlu edeceklerini ve seri yakalayacaklarını ifade etti. Doğantez, "Çıkışımızı sürdürmek istiyoruz. Futbolcularım sahada gerekeni mutlaka yapacaktır. Hedeflerimiz büyük, yara almak istemiyoruz" diye konuştu. Buca, 5. haftaya girilirken 7 puanla 4. basamakta bulunuyor.

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