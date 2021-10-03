Buca evde yok

TFF İkinci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta Uşak deplasmanında son dakikada gelen golle 3 puana uzanan ve puanını 7'ye yükselten Bucaspor 1928, ligde 6 puanı bulunan Kırşehir Belediye'yi konuk etti. Buca Cemil Şeboy Stadı'nda oynanan karşılaşmada Ömer Faruk Gültekin düdük çaldı. 16. dakikada Abdullah'ın kullandığı kornerde kafayı vuran Mustafa topu üstten auta attı.

CAN SKORU BELİRLEYEN GOLÜ ATTI

28'de ceza sahasında boşta kalan topa vuran Enes'in şutu kalecide kaldı. 44'de Ozan'ın soldan pasında Tarık topu kaleciye nişanladı. 67'de Enes'in orta-şut karışımı vuruşu direği sıyırdı. 71'de Mehmet'in uzaktan şutu yan ağlarda kaldı. 86'da Buca savunmasının arasına atılan topta Can yerden düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1. Karşılaşmada başka gol olmayınca Bucaspor 1928 sahadan puan almadan ayrıldı. Sarı-lacivertliler 7 puanda kalırken, Kırşehir Belediye puanını 9'a yükseltti.



TARAFTARDAN "İSTİFA" SESLERİ

Bucaspor 1928 tribünleri 86'da yenen gol sonrası oyunculara ve teknik direktör Tolga Doğantez'e tepkide bulundu. Maç sonuna kadar Doğantez'e istifa çağrısı yapan taraftarlar, maçın bitiş düdüğünün ardından stadı terketmedi. Takım kaptanı soyunma odasından gelip tepki gösteren taraftarlarla konuştu. Taraftarlar kaptana "size güveniyoruz ama böyle olmaz" şeklinde serzenişte bulundu.



TOLGA DOĞANTEZ ROTASYON YAPTI

Eksik ve sakat oyuncusu bulunmayan Bucaspor 1928'de Doğantez, Uşak karşılaşmasına başlayan kadrodan 4 oyuncuyu dün ilk 11'de başlatmadı. Sarı-lacivertli teknik adam ilk 11'de Ahmet, Osman, Yusuf ve Alper'in yerine Enes, Metin, Ufuk ve Abdullah'a görev verdi.

BERKE ÖZBAY