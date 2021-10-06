Bucaspor 1928 Nazilli virajında

İzmir ekibi, Nazilli Belediyespor ile 15.30’da dışarıda mücadele edecek

F 2. Lig Beyaz Grup'ta son haftalarda istikrarsız sonuçlar alan Bucaspor 1928, deplasmanda Nazilli Belediyespor ile kapışacak. Nazilli İlçe Stadı'ndaki hakem Barkın Kara'nın düdük çalacağı karşılaşma saat 15.30'da start alacak. Sezona 2'de 2'yle başladıktan sonra son 2 maçını üst üste kaybeden Nazilli Belediyespor, hafta içi derbisi öncesi grupta 6 puanla 10. sırada bulunuyor. İlk 5 haftayı 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 yenilgiyle geçen Bucaspor ise 7 puanla 7. basamakta yer alıyor. Bucaspor 1928 Teknik Direktörü Tolga Doğantez, zor bir maça çıkacaklarını söyledi. Doğantez, Ege derbisini kazanarak Kırşehir Belediyespor yenilgisini telafi edeceklerini söyledi.