Buca son nefeste

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Bucaspor 1928 evinde konuk ettiği Ankara Demirspor'u 2-1 mağlup etti. İki haftadır galibiyete hasret kalan ve önce evinde Kırşehir Belediyespor'a sonra ise deplasmanda Nazilli Belediye'ye kaybeden sarılacivertliler, bu hafta Ankara temsilcisine karşı son dakikada attığı golle evinde ilk kez 3 puanı aldı. 25'te Enes'in soldan ortasına kafayı vuran Mehmet kaleciyi geçemedi. 30'da Metin'in ara pasında Yusuf kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak top az farkla direğin yanından auta gitti. 39'da Mehmet ile verkaç yapan Cuma'nın sert şutunu kaleci Oğuz son anda kornere çeldi.



TUNÇ GALİBİYETİ GETİRDİ

49'da Mehmet'in pasında Cuma'nın şutunu kaleci güçlükle çıkardı. Dönen topu alıp topu ağlara gönderen Mehmet'in şutu ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. 62'de Metin'in gelişine vurduğu top ceza sahası dışından vuruşu üst direkte patladı. 74'te savunmanın ıskaladığı topu alan Tunç'un sağdan sert şutu savunmaya çarpıp kornere çıktı. 85'te Osman'ın kaptırdığı topta Umut topu ağlara gönderdi: 0-1. 86'da topla buluşan Recep soldan düzgün vurdu: 1-1. 90+2'de Mehmet'in vuruşunda kaleciden dönen topu Tunç tamamladı: 2-1. Bu skorla Bucaspor 1928 puanını 10'a çıkardı ve 8. sıraya yükseldi.



TOLGA DOĞANTEZ 11'İ DEĞİŞTİRDİ

BUCASPOR 1928'de Doğantez, Nazilli Belediye karşılaşmasına başlayan kadrodan 3 oyuncuyu dün ilk 11'de başlatmadı. Sarı-lacivertli teknik adam ilk 11'de Ahmet, Murat ve kırmızı kart cezalısı Mustafa Seyhan yerine Mehmet Metin ve Osman'a görev verdi. Tüm maçlarda forma giyen ve attığı iki gol ile takımının en golcü oyuncusu konumunda olan orta saha Mustafa Seyhan Ankara Demirspor karşısında oynayamadı. 26 yaşındaki futbolcu Nazilli Belediye maçında ikinci sarıdan gördüğü kırmızı kart cezası nedeniyle karşılaşmada forma giyemedi.



TARAFTARLARIN TEPKİSİ SÜRDÜ

BUCASPOR 1928 evinde oynadığı maçta taraftarların desteğini arkasına aldı. Tezahüratları bir an olsun dinmeyen sarı-lacivertli tribünler takımlarını ateşledi. Daha maç başlamadan Doğantez lehine tezahüratlarda bulunan taraftar atılan goller sonrasında bile tepkilerini sürdürdü.