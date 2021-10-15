Bucaspor 1928 son anda gülüyor

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 10 puanı bulunan Bucaspor 1928, bu sezon aldığı galibiyetlerde skoru belirleyen golü hep uzatma dakikalarında buldu. Ligde oynanan 7 maçta 3 galibiyet alan sarı-lacivertliler ligin 2. haftasında Akhisarspor'u 2-0'la geçerken, galibiyeti perçinleyen golü 90+2'de Yusuf Yıldırım atmıştı. İzmir temsilcisi, 4. hafta mücadelesinde Uşakspor deplasmanında da 90+7'de Hüseyin Seyhan'ın golüyle 2-1'lik galibiyete uzanmayı bilmişti. Buca 1928, geçen hafta da evinde konuk ettiği Ankara Demir'i yine 90+2'de Tunç Behram'ın ayağından gelen golle 2-1 yenmeyi başardı. Sarı-lacivertli ekip, uzatmada gelen gollerle 6 puan aldı.

■ BERKE ÖZBAY