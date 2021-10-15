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Bucaspor 1928 son anda gülüyor

Bucaspor 1928 son anda gülüyor

15.10.2021

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 10 puanı bulunan Bucaspor 1928, bu sezon aldığı galibiyetlerde skoru belirleyen golü hep uzatma dakikalarında buldu. Ligde oynanan 7 maçta 3 galibiyet alan sarı-lacivertliler ligin 2. haftasında Akhisarspor'u 2-0'la geçerken, galibiyeti perçinleyen golü 90+2'de Yusuf Yıldırım atmıştı. İzmir temsilcisi, 4. hafta mücadelesinde Uşakspor deplasmanında da 90+7'de Hüseyin Seyhan'ın golüyle 2-1'lik galibiyete uzanmayı bilmişti. Buca 1928, geçen hafta da evinde konuk ettiği Ankara Demir'i yine 90+2'de Tunç Behram'ın ayağından gelen golle 2-1 yenmeyi başardı. Sarı-lacivertli ekip, uzatmada gelen gollerle 6 puan aldı.

■ BERKE ÖZBAY

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