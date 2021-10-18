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Bucaspor köşe

Bucaspor 1928, Ankara Demir’i ardından Eskişehirspor’u da Tunç, Mehmet (2) ve Recep’in golleriyle yendi ve 2’de 2 yaptı

Bucaspor köşe

18.10.2021

TFF İkinci Lig Beyaz Grup'ta Bucaspor 1928, Ankara Demirspor'un ardından deplasmanda Eskişehirspor'u da 4-0 mağlup ederek ikide iki yaptı. Maçın henüz 3. dakikasında Tunş Murat Behram attığı golle İzmir ekibini öne geçirdi: 0-1.

BUCA FARKA KOŞTU
42. dakikada Bucaspor penaltı kazandı ve Mehmet Fuat Gölbaşı penaltıyı gole çevirerek durumu 2-0'a getirdi. İlk yarı 2-0 Buca'nın üstünlüğüyle sona erdi. 84. dakikada Recep Gül farkı 3'e çıkardı. 86. dakikada Mehmet Fuat Gölbaşı aşırtma bir golle takımına 4-0'lık farkı getirdi. Karşılaşma 4-0 Bucaspor'un üstünlüğü ile sona ererken, Bucaspor puanını 13'e yükseltti, Eskişehirspor da ligin sonundaki yerinde kaldı.

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