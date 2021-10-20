Bucaspor şaha kalktı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Bucaspor 1928 son iki maçta aldığı galibiyetlerle kendine geldi. İkinci hafta Akhisar maçıyla takımın başına 3. kez geçen teknik direktör Tolga Doğantez, sarı-lacivertli ekibi 7 hafta sonra yeniden Play-Off potasına soktu. Taraftarların hışmına uğrayan, bu süreçte 4 galibiyet, 3 yenilgi alan Tolga Doğantez, özellikle Ankara Demirspor ve Eskişehirspor galibiyetlerinin ardından takımını şaha kaldırdı. 13 puanla 4. sırada yer alan İzmir ekibinin yeni hedefi, 18 puanla liderliğini sürdüren Pendik ile arasındaki 5 puanlık farkı eritmek oldu.

DOĞANTEZ: BU KEZ BAŞARI GELECEK

BUCASPOR 1928 ile şampiyonluk yaşamak isteyen Tolga Doğantez, daha önce de İzmir ekibinde görev yaptı. Doğantez, 2018-2019 sezonunda Bucaspor'un başında 4 maçta görev yaparken puan yüzü görememişti. 2020-2021 sezonunda ise çıktığı 3 maçta 3 galibiyet alan Doğantez ile yollar ayrılmıştı. Bu kez başarıyı elde edeceklerini ifade eden Tolga Doğantez, "Koşan ve mücadele eden bir takımımız var. Oyunumuzun üstüne koyarak devam ediyoruz. İstediklerimizi sahaya yansıtıp 6 puan aldık. Devamı gelecek" dedi.

RECEP GÜL'ÜN YILDIZI PARLADI

BUCASPOR 1928'in sezon başında Şanlıurfaspor'dan aldığı golcü Recep Gül, son iki maçta attığı gollerle yıldızlaştı. 21 yaşındaki oyuncu İzmir ekibinin Ankara Demirspor'u 2-1 yendiği maç ile Eskişehirspor'u 4-0'lık skorla dize getirdiği randevuda birer gol attı. Galatasaray alt yapısında yetişen genç yıldız, 2019- 2020 sezonunda ise Belçika takımı Westerlo'da forma giydi. Recep Gül, geçen sezon ise Şanlıurfa'da 7 maçta forma giyerken gol atamamıştı.

ŞAHNE'Yİ ZİYARET ETTİLER

BUCA 1928'de yönetim, Mersin'den İzmir İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Mehmet Şahne ile makamında bir araya geldi. Ziyarette Bucaspor 1928 Başkanı Cihan Aktaş, asbaşkan Mehmet Sevinç, yöneticiler Erdal Gökhan ve Bülent Bademci de hazır bulundu. Şahne'ye isminin yazılı olduğu 35 numaralı forma hediye eden Bucalı kurmaylar, Buca 1928'in iç saha maçlarına Şahne'yi davet etti. Şahne de ziyaret nedeniyle duyduğu memnuniyeti dile getirerek takım hakkında bilgi aldı.

■ BERKE ÖZBAY