Buca’nın vazgeçilmezleri

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta son iki maçını kazanarak Play-Off hattına yerleşen Bucaspor 1928'de 8 oyuncu geride kalan 8 haftada takımın vazgeçilmezleri oldu. 36 yaşındaki tecrübeli kaleci Şener Özcan 8 maçın tamamında ilk 11'de sahaya çıkarak 720 dakika oyunda kaldı. Defans oyuncularından Onur Özcan ile kaptan Gökhan Köseoğlu da Şener Özcan gibi tüm maçlarda 720'şer dakika forma giydi. Bir başka defans oyuncusu Alper Duruk, orta sahada görev yapan Osman Işıklı, Yusuf Yıldırım, forvet hattında gol yükünü çeken Tunç Murat Behram ile Mehmet Fuat Gölbaşı da 8 maçta görev yaptı. Üçer gol atan Tunç Murat ile Mehmet Fuat, atılan 13 golün yüzde 50'sine katkı sağladı.

BUCASPOR 1928 3'TE 3 PEŞİNDE

CUMARTESİ günü evinde Karacabey'i ağırlayacak Bucaspor 1928'de hazırlıklar sürerken, teknik direktör Tolga Doğantez, 3'te 3 yapmak istediklerini söyledi.