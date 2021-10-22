Buca’yı yeniler uçurdu

İKİNCİ Lig Beyaz Grup'un yeni ekibi Bucaspor 1928, yeni transferleriyle coştu. Ligde son iki maçında Ankara Demir ve Eskişehir'i yenerek 13 puanla 4. sıraya kadar yükselerek dikkat çeken sarılacivertliler yeni transferlerinden büyük verim aldı. İzmir ekibinde Mehmet Fuat Gölbaşı 3 golle yıldızlaşırken yine takıma yeni katılan Recep Gül ve Mustafa Seyhan 2'şer, Yusuf Yıldırım ise 1 gollük katkı yapmayı başardı. Bucaspor 1928'in yeni transferleri takımın attığı 11 golün 8'ini kaydederek İzmir temsilcisinin zirve yürüyüşüne önemli bir katkı yaptı.

VAZGEÇİLMEZ OLDULAR

YENİLERDEN Onur Özcan, Fuat ve Yusuf 8 maçta da banko forma giyerek takımın vazgeçilmezleri oldular. Metin ve Mustafa 7 maç, Abdullah 5 maç forma giyerken Galatasaray'dan transfer olan genç savunmacı Ercan Şirin ise henüz süre alamadı. Buca 1928, yarın Karacabey Bld ile evinde karşılaşacak.

■ BERKE ÖZBAY