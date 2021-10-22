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Menemenspor’un teknik direktörü Cenk Laleci iddialı açıklamalarda bulundu

Ligde Samsunspor’u yenerek moral bulan İzmir ekibinin genç teknik patronu, Boluspor ve İstanbul deplasmanlarından 6 puan hedeflediklerini belirterek “İlk altıyı zorlayacağız” dedi

Menemenspor’un teknik direktörü Cenk Laleci iddialı açıklamalarda bulundu

22.10.2021

TFF 1. Lig'de son maçında Samsunspor'u yenerek çıkışa geçen Menemenspor'da Cenk Laleci takımın rotasını belirledi. Genç teknik adam 1. Lig'de üst sıraları zorlayacaklarını belirtirken, Bolu ve İstanbulspor maçlarının önemine değindi. İki maçı da üst üste deplasmanda oynayacaklarını hatırlatan Laleci, "Bolu içerde kolay kolay kaybetmeyen, mücadele gücü yüksek iyi bir takım. Rakibimizi iyi analiz ettik. Gerekli hamleleri yaparak ilk deplasman galibiyetimizi almak istiyoruz" dedi. Oyuncularının mental ve fiziksel olarak hazır olduğunu belirten Laleci, "Bolu ve İstanbul deplasmanlarından galibiyetle dönmek istiyoruz. Bu maçlardan 6 puan çıkarabilirsek ligde üst sıraları zorlayacağız" dedi.

BOLU'YA DA AYNI KADRO
Yarınki rakipleri Bolu önünde Samsunspor maçının kadrosunu bozmayacağını açıklayan Laleci, "Samsun maçında oyuncularım zaman zaman skoru koruma psikolojisine yönelik geri çekilse de yaptığımız değişikliklerle daha cesur oynamaya başladık. Sonradan giren oyuncularım katkı koymayı bildi ve 3 puanı kazanmamızda önemli rol oynadılar" dedi.

GURBETTE GÜLEMİYOR
MENEMEN, bu sezon deplasmanda gülmeyi unuttu. Dış sahada 4 maça çıkan sarı-lacivertliler bu karşılaşmalardan 3 yenilgi, bir beraberlikle ayrıldı. Deplasmanda Bandırma, Adana ve Altınordu'ya yenilen Ankaragücü ile berabere kalan İzmir ekibi, 11 puanlık bir kayıp yaşadı, sadece 1 puan koparabildi. Menemen'in ligde 11 puanı var.

SAGAT'A AVRUPA MARKAJI
Menemenspor'un sezon başında kadrosuna kattığı 26 yaşındaki golcüyü Almanya'dan Düsseldorf ve Avusturya'dan LASK Linz yakın takibine aldı
TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'a sezon başında Alman ekibi Koblenz'den bedelsiz olarak katılan Ahmet Sagat, bu sezon gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çekti. Takımının çıktığı 9 karşılaşmanın tümünde forma şansı bulan 26 yaşındaki gurbetçi golcü, atılan 12 golün 5'ine imzasını atmayı bilirken, 1 de asist yaptı. Ligde ilk 9 hafta sonunda takımının en skorer oyuncusu konumunda olan Sagat, çizdiği başarılı grafikle Türkiye'nin yanı sıra Avrupa kulüplerinin de ilgisini çekmeyi başardı. Özellikle Almanya ve Avusturya takımları tarafından izlendiği belirtilen başarılı futbolcunun ismi son olarak Almanya 2. Lig ekibi Fortuna Düsseldorf ve Avusturya 1. Lig ekibi LASK Linz ile anılıyor. Sezon sonunda boşa çıkacak gurbetçi futbolcu ile ilgili kontrat uzatma opsiyonu sarı-lacivertlilerde bulunuyor. İki ekibin de devre arasında transfer için Menemen'in kapısını çalması bekleniyor.

■ BERKE ÖZBAY

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