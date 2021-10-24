Buca evinde kayıp

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta son iki maçından galibiyetle ayrılan Bucaspor 1928, evinde Karacabey Belediyespor ile 2-2 berabere kalarak puan kaybetti. 27'de Mehmet, rakip defansın sektirdiği topa dokundu ve golü attı: 1-0. 45+3'te Bekir'in savunmadan seken şutunu Rıdvan tamamladı: 1-1. 55'te karambolde topu önünde bulan Ahmet'in vuruşu ağlarla buluştu: 1-2. 90+6'da Mehmet'in indirdiği topta Tunç, düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 2-2. 90+8'de Bekir'in şutu ağlarla buluştu ve karşılaşma 2-3 sona erdi.

TARAFTARDAN ÖNCE DESTEK SONRA TEPKİ

Bucaspor 1928 evinde oynadığı maçın ilk dakikalarında taraftarların desteğini arkasına aldı. Daha maç başlamadan Doğantez lehine tezahüratlarda bulunan taraftar futbolcuları ise bağrına bastı. Yenilen goller sonrası taraftarlar 80. dakikadan itibaren takımlarına alkış ve ıslıklarla tepki gösterdi. "Yönetim uyuma Doğantez'i kovala" ve "Doğantez gitmezse biz de gelmeyiz" şeklinde yönetime de tepki gösteren sarı-lacivertli tribünler, maç sonunda sadece rakip takım oyuncularını alkışladı.

DOĞANTEZ'DEN TEK DEĞİŞİKLİK

Bucaspor 1928'de teknik direktör Tolga Doğantez, geçen hafta deplasmanda 4-0 kazanılan Eskişehirspor karşılaşmasına başlayan kadrodan Osman Işıklı'yı dün ilk 11'de başlatmadı. Deneyimli çalıştırıcı, ilk 11'de Osman'ın yerine orta saha Mustafa Seyhan'a görev verdi. Doğantez sahaya; Şener, Hüseyin, Onur, Cuma, Tunç, Metin, Gökhan, Enes, Alper, Saruhan, Mehmet 11'i ile çıktı.

■ BERKE ÖZBAY