Bucaspor evde yok

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta alt sıralarda yer alan Teco Karacabey Belediyespor'a 90+5. dakikada beraberliği yakalamasına rağmen 90+6'da kalesinde gördüğü golle 3-2 mağlup olan Bucaspor 1928, evinde büyük hüsran yaşadı. Şampiyonluk parolasıyla başladığı sezonda sahasında 5 maça çıkan sarı-lacivertliler sadece 1 galibiyet elde edebildi. Yalnızca Ankara Demirspor'u yenen Bucaspor 1928, Isparta 32 Spor'la berabere kalıp Pendikspor, Kırşehir Belediyespor ve Karacabey Belediyespor'a mağlup olarak evinde toplam 11 puan kaybetti.

FIRTINA DEPLASMANDA DAHA İYİ

Bucaspor 1928, deplasmanlarda ise iyi sonuçlara imza attı. 4 dış saha maçına çıkan İzmir temsilcisi, 3 galibiyet alırken bir tek Nazilli Belediyespor'a yenildi. Bucaspor 1928 topladığı 13 puanın 9'unu gurbette alırken, taraftarı önünde hanesine sadece 4 puan yazdırabildi.