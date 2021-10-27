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Bucaspor teslim oldu

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında İzmir ekibi deplasmanda İstanbul temsilcisi Eyüpspor’a Erencan’ın (2) attığı gollerle yenildi

Bucaspor teslim oldu

27.10.2021

ZİRAAT Türkiye Kupası 3. Tur maçında Bucaspor 1928, deplasmanda oynadığı maçta Eyüpspor'a 2-0 yenilerek kupaya veda etti. 12. dakikada Mikail'in ortasında Erencan takımını 1-0 öne geçirdi. 29'da Erencan kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 2-0. 68'de Taha'nın vuruşunda kaleci Melih iki hamlada topa sahip oldu. Karşılaşmayı 2-0 kaybeden Bucaspor 1928 kupaya mendil salladı.
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