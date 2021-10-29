Bucaspor 1928’de Cuma’dan dalya

Bucaspor 1928'in Eyüpspor ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında forma giyen futbolcusu Cuma Menize, 100'üncü maçına çıktı. İzmir ekibinin altyapısında yetişen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu dalya yaparak büyük gurur yaşadı. Bu sezon ligde de 8 karşılaşmada görev yapan Cuma Menize geçen sezon ise ligde 30, kupada da 1 karşılaşmada görev yaptı.

TAKIMIMIN BİR PARÇASIYIM

Bucaspor 1928 ile yeni bir şampiyonluk yaşamak istediğini belirten Cuma Menize, "Takım olarak hedeflerimiz çok büyük. İnşallah sezonu istediğimiz yerde bitirebiliriz. Bucaspor'un bir parçası olduğum için de çok mutluyum" diye konuştu. Sarı-lacivertliler, pazar günü deplasmanda Şanlıurfaspor ile mücadele edecek.