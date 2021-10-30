Buca 1928’in gözü Ege’de

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Bucaspor 1928'in gözü bu hafta sonu Ege ekiplerinde olacak. Geçen hafta Karacabey Bld'ye evinde yenilerek 13 puanda kalan İzmir ekibi, yarın deplasmanda Şanlıurfaspor ile hayati bir maça çıkacak. Haftaya 5. sırada girecek olan sarı-lacivertlilerin kaderini ise Ege ekipleri çizecek. 18 puanla zirvede yer alan Pendikspor, 11. sıradaki Uşakspor ile karşılaşırken, 3. basamakta yer alan 15 puanlı Isparta 32 ise bu hafta Nazilli Belediyespor'a konuk olacak.

ÜÇÜNCÜ SIRAYA ÇIKABİLİR

Buca ekibinin 1 puan üzerinde yer alan Kırşehir Belediye ise düşme potasında şiddetle puana ihtiyacı olan Akhisarspor'u konuk edecek. Bucaspor 1928 kazandığı takdirde, rakiplerinin olası puan kayıplarıyla 3. sıraya kadar yükselebilir. Teknik direktör Tolga Doğantez, hafta boyunca öğrencilerine Urfa temsilcisini ezberletti.

■ BERKE ÖZBAY