Buca’nın keyfi yok

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Karacabey Belediyespor'a 3-2 yenilen Bucaspor 1928, bu kez deplasmanda Şanlıurfaspor'a 2-1 yenildi. Sarı-lacivertli ekip son iki maçını kaybederek zirve yarışında ağır bir yara aldı. 12. dakikada Caner'in sağdan ortasında Burak'ın şutunda top üstten az farkla dışarıya çıktı. 26'da ani gelişen Bucaspor 1928 atağında Tunç'un şutunda kaleci Murat iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti. 38'de Erkan'ın kullandığı korner atışında Şerif'in kafa şutunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta çıktı.

SARUHAN GOLÜ ATAMADI

49'da Enes'in ara pasında topla buluşan Mehmet Fuat'ın sert şutunda kaleci Murat topu güçlükle kornere attı. 66'da Muhammed'in kafayla indirdiği topu önünde bulan Burak'ın şutu Bucaspor 1928 kalecisi Şener'de kaldı. 72'de Erkan'ın pasında Behlül bekletmeden vurdu: 1-0. 74'te Ahmet'in ara pasında Saruhan'ın şutu kalecide kaldı. 80'de Berke yerden düzgün vurarak eşitliği sağladı: 1-1. Bu golden iki dakika sonra Can'ın ortasında Vedat, ev sahibi Şanlıurfaspor'u 2-1 öne geçirdi. Karşılaşmayı Bucaspor 1928 2-1 kaybetti.

DOĞANTEZ'DEN 2 DEĞİŞİKLİK

BUCASPOR 1928 Teknik Direktörü Tolga Doğantez, Şanluıurfaspor maçının ilk 11'inde 2 değişiklik yaptı. Genç teknik adam, Karacabey Bld ile oynanan karşılaşmada görev verdiği Alper Duruk ile Cuma Menize'yi kadroya almadı. Doğantez bu iki futbolcunun yerlerinde Ahmet Aktaş'la Osman Işıklı'yı oynattı. Fırtına'da Abdullah Balıkuv, Ufuk Er, Recep Gür ve Berke Bıyık da yedekler arasındaydı.