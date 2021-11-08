Buca huzur bulamadı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan Bucaspor 1928, geride kalan 11 haftada umduğunu bulamadı. Sezona takımı 2. Lig'e taşıyan teknik direktör Uğur Balcıoğlu ile başlayan İzmir temsilcisi, ligin daha ilk haftasında 1-1 sonuçlanan Isparta 32 maçının ardından tecrübeli teknik adamla yollarını ayırdı.

HAYAL KIRIKLIĞI YAŞANDI

SARI-LACİVERTLİ yönetim, Balcıoğlu'nun yerine daha önce Bucaspor'da görev yapan Tolga Doğantez'i 3. kez takımın başına getirdi. Ancak Doğantez ile de umduğunu bulamayan ve inişli çıkışlı bir grafik çizen İzmir ekibi, bu süreçte 4 galibiyet, 6 yenilgi alarak zirvenin sahibi Pendikspor'un 9 puan gerisinde kaldı. Yönetim, 5-1 yenilgiyle biten Kırklarelispor maçının devre arasında Tolga Doğantez'i görevden alarak eşi benzeri görülmemiş bir olaya imza attı.

743 GÜN SONRA FARK YEDİ

BUCASPOR 1928, evinde Kırklarelispor'a 5-1 yenilirken, futbolcular maçın bitiminde yerden kalkamadı. İzmir ekibi son olarak 743 gün önce 3. Lig'deyken Hopaspor ile deplasmanda oynadığı maçı 5-0 kaybetmişti.

BERKE ÖZBAY