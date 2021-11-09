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Haberler Bucaspor Bucaspor 1928 değirmen gibi

Bucaspor 1928 değirmen gibi

Bucaspor 1928 değirmen gibi

9.11.2021

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Bucaspor 1928'e teknik direktör dayanmıyor. Geçen sezon 3. Lig'de şampiyon olan İzmir ekibi, sezona Tolga Doğantez ile başlamıştı. Ardından Doğantez ile yollarını ayıran yönetim, İbrahim Nadir Arıkan'ı göreve getirdi. Ancak bu birliktelik çok kısa sürerken, sarılacivertliler, Arıkan'ın yerini Uğur Balcıoğlu ile doldurdu. Balcıoğlu takımını bir üst lige çıkarırken, bu sezonun başında sadece ilk maça çıkan tecrübeli teknik adamla da yollar ayrıldı. Uğur Balcıoğlu'nun yerine bir kez daha Tolga Doğantez'i getiren yönetim, genç teknik adamla ancak 10 hafta çalıştı. Yönetim, Kırklarelispor yenilgisinin ardından Doğantez ile de vedalaşırken, Cihan Erdil İzmir ekibinin ilk 12 haftada üçüncü teknik adamı oldu.
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