Bucaspor 1928 Pazar’da

İzmir ekibi bugün Karadeniz deplasmanında saat 13.00’te rakibiyle mücadele edecek

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta hafta sonu mesaisinde evinde Kırklarelispor'a 5-1 kaybedip teknik direktör Tolga Doğantez'in yerine Cihan Erdil'i göreve getiren Bucaspor 1928, bugün deplasmanda Pazarspor'un rakibi olacak. Pazar İlçe Stadı'nda Levent Gümüşdere'nin görev yapacağı karşılaşma saat 13.00'te başlayacak. Sarı-lacivertlilerle ilk maçına çıkacak Cihan Erdil, "Takımızı yeniden üst sıralara taşımak amacındayız. Zorlu bir deplasmana çıkacağız. Evimize 3 puanla döneceğimize inanıyorum. Elimizde çok iyi bir kadro var. Kaybettiğimiz puanları telafi edeceğiz" yorumunu yaptı. Başkan Cihan Aktaş ise son 3 maçı yenilgiyle kapattıklarını, Pazarspor'u yenerek yeni bir sayfa açmak istediklerini belirtti. Aktaş, "Artık önümüze bakıyoruz. Bir seri yakalayıp, üst tarafı zorlayacağız" diye konuştu.

Bucaspor 1928, grupta 13 puanla 11. sırada yer alıyor.