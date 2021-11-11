Buca hayata döndü

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta oynadığı son 3 maçta galibiyet yüzü göremeyen Bucaspor 1928, deplasmanda Pazarspor'u 2-1 yenerek hayata döndü. İzmir ekibi maça hızlı başladı. 8. dakikada Osman'ın pasında Enes kaleci Tunahan'ı avladı: 0-1. 17'de Mehmet'in sağdan ortasında Hakan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarıya gitti. 36'da Berke'nin ara pasında topla buluşan Tunç'un şutu kalecide kaldı. 43'te ani gelişen Pazarspor atağında Kadir eşitliği sağladı: 1-1. 48'de Saruhan'ın kullandığı korner atışında Mehmet'in kafa şutunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta çıktı. 56'da Muhammed, Hüseyin arasındaki paslaşmada topla son olarak buluşan Muhammed'in şutu kaleci Şener'de kaldı. 67'de Erkan'ın sağdan gelişine şutunda kaleci Şener topa iki hamlede sahip oldu.

TUNÇ SAHNEYE ÇIKTI

71'de Bucaspor 1928'in yıldız oyuncusu Tunç, attığı güzel golle takımını 2-1 öne geçirdi. 82'de Mehmet'in vuruşunda İzmir temsilcisi sonuç alamadı. Bucaspor 1928 karşılaşmayı 2-1 kazandı. Futbolcular maçın bitiminde soyunma odasında büyük bir sevinç yaşadı.

CUMA YİNE YOK

BUCASPOR 1928'de Şanlıurfaspor maçından önce antrenmanda sakatlanan Cuma Menize, dün oynanan Pazarspor maçında da kadroda yer almadı. Tedavisi süren genç futbolcu Şanlıurfaspor, Kırklarelispor ve Pazarspor maçlarını kaçırmış oldu. İzmir ekibinin Pazarspor'u 2-1 yendiği maçta galibiyet golünü atan Tunç Murat Behram, bu sezon 5. golüne imza atarak gol krallığı yarışını sürdürdü.

CİHAN ERDİL İLK MAÇINA ÇIKTI

BUCASPOR 1928'de geçen hafta alınan 5-1'lik Kırklarelispor mağlubiyetinin ardından Tolga Doğantez'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna oturan Cihan Erdil, Karadeniz deplasmanında takımın başında ilk maçına çıktı. Genç teknik adam ilk galibiyetini aldı. Cihan Erdil, Pazarspor maçının ilk 11'inde iki değişiklik yaptı. Erdil, Kırklarelispor maçında 11'de görev verdiği Metin Yüksel ile Mustafa Hüseyin Seyhan'ı dünkü karşılaşmada yedek kulübesine çekti. Bu iki oyuncunun yerlerinde Alper Kadir ile Osman Işıklı oynadı.