Bucaspor 1928 deplasman sever

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk hesapları yapan Bucaspor 1928, yarın deplasmanda oynayacağı Isparta 32 Spor'u gözüne kestirdi. Sezonun ilk yarısında dışarıda oynadığı karşılaşmalarda iyi bir görüntü çizen İzmir ekibi, 8 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi alarak 14 puanı hanesine yazdırdı. Akhisarspor, Uşakspor, Eskişehirspor ve Pazarspor'u kayıpsız geçmeyi başaran İzmir ekibi, Nazilli Belediyespor ve Şanlıurfaspor'a ise diş geçiremedi. İlk yarının son iki dış saha maçında ise 1922 Konyaspor ve Tarsus İdmanyurdu ile berabere kalan Fırtına, teknik direktör Cihan Erdil yönetiminde çıktığı üç dış saha maçında da yenilgi yüzü görmedi.

■ BERKE ÖZBAY