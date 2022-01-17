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Haberler Bucaspor Buca fırtınası

Buca fırtınası

2.Lig. Beyaz Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Bucaspor 1928, deplasmanda Isparta'yı yendi. Sarı-lacivertlilerin gollerini 30 ve 56 dakika Tunç Murat, 86. dakikada Alper kaydetti. Ev sahibinin golünü ise 82. dakikada Efşan attı. İzmir ekibi yenilmezlik serini 7 maça çıkardı.

17.1.2022

Buca fırtınası

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk hesapları yapan Bucaspor 1928, deplasmanda Isparta 32 Spor'u 3-1 yendi. İzmir ekibi yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı. 9. dakikada Tunç Murat ceza yayına girer girmez sert vurdu, kaleci Furkan Bekleviç topu son anda kurtardı. 20'de Tunç Murat, takımını net bir golden etti. 30'da Abdullah'ın yaptığı ortada Tunç Murat topu boş kaleye gönderdi: 0-1. 37'de Gökdeniz'in ceza yayı üzerinden sert vuruşu savunmaya da çarparak kornere çeldi. 56'da Saruhan'ın ortasında arka direkte topla buluşan golcü Tunç Murat farkı ikiye çıkardı: 0-2. 58'de Yusuf'un ortasında Berke'nin vuruşu üst direkten döndü.

KALECİYİ AVLADI
78'te Isparta'nın kullandığı serbest atışta Arif'in kafa vuruşunu kaleci Şener kurtardı. 82'de Arif'in ortasında Efşan'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluşturdu: 1-2. 86'da kaleciyle karşı karşıya kalan Alper maçın skorunu belirledi: 1-3. Bucaspor 1928'de futbolcular karşılaşmanın ardından büyük sevinç yaşadı.