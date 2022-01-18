Buca adım adım zirveye

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Isparta 32'yi deplasmanda 3-1 mağlup eden ve bu galibiyetle lider Pendikspor'la arasındaki puan farkını 9'a indiren Bucaspor 1928 yeniden 2. sıraya yükseldi. Son 7 maçında 5 galibiyet, 2 beraberlik elde eden sarı-lacivertliler, teknik direktör Cihan Erdil yönetiminde yenilmedi. İkinci yarıya istedikleri başlangıcı yaptıklarını belirten Erdil, "Isparta deplasmanından çok değerli bir galibiyet alarak döndük. Lig uzun bir maraton. Ligin ikinci devreleri çok zorlu geçer. Ancak biz iyi bir takımız. Zirve yarışına ağırlığımızı koymak istiyoruz" dedi.

GÖZLER AKHİSAR MAÇINDA

CUMARTESİ günü evlerinde Akhisarspor'la karşı karşıya geleceklerini belirten teknik direktör Cihan Erdil, "İyi bir hava yakaladık. Bunu Akhisarspor karşısında da sürdürmek istiyoruz. Kazanan taraf olacağız" şeklinde konuştu.