Bucaspor 1928’de Tunç Murat rüzgarı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta ikinci yarının ilk mücadelesinde deplasmanda Isparta 32'yi 3-1 yenerek puan cetvelinde 2. sıraya yükselen Bucaspor 1928'de Tunç Murat Behram rüzgarı esiyor. Akdeniz ekibi karşısında takımı adına attığı 2 golle yıldızlaşarak galibiyetin mimarlarından olan golcü oyuncu ikinci yarıya da gollerle başladı. Tecrübeli forvet ilk yarıda görev yaptığı 16 karşılaşmada 7 kez gol sevinci yaşadı.

17 KARŞILAŞMADA 9 GOL KAYDETTİ

31 yaşındaki Tunç Murat Behram, toplam 9 gole ulaşarak takımının en fazla gol atan oyuncusu konumuna geldi. Bu sezon Uşakspor, Ankara Demirspor, Eskişehirspor, Karacabey Belediyespor, Pazarspor, Amed Sportif ve Tarsus İdmanyurdu'na 1'er gol atan tecrübeli golcü Tunç Murat Behram, Isparta'ya attığı gollerle bu sezon ilk kez bir maçta iki kez gol sevinci yaşadı. ■ BERKE ÖZBAY