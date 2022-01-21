Buca 1928’de 5 futbolcu gitti

TFF İkinci Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Bucaspor 1928, yarın evinde Akhisarspor'la oynayacağı Ege derbisine hazırlanırken, diğer yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda 5 genç oyuncusunu kiralık olarak gönderme kararı alan sarı-lacivertliler, altyapısından çıkardığı Berkay Ertürk, Emre Erdem, Turan Ali Demirci, Sabahattin Destici ve Bartu Gökçen'in yarım dönem için 3. Lig takımlarından Ceyhanspor'a transfer olduğunu açıkladı.

"GELİŞİM GÖSTERECEKLER"

Oyuncuların gelişimi açısından forma şansı bulacakları bir takımda yer almalarının daha doğru olduğunu belirten teknik direktör Cihan Erdil, "Beş oyuncumuz da çok yetenekli. Bucaspor için uzun vadede katkı verecek isimler. Gelişimlerini tamamlamaları ve kendilerini gösterebilmeleri için yarım sezon Ceyhanspor'da oynayacaklar" ifadelerini kullandı.