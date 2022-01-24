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Haberler Bucaspor Buca fırsat tepti

Buca fırsat tepti

Akhisarspor ile berabere kalan İzmir ekibi, lider Pendikspor’un 11 puan gerisine düştü. Teknik direktör Erdil, “Çok gol kaçırdık, ama olmadı” dedi

24.1.2022

Buca fırsat tepti

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta evinde Akhisarspor'la 2-2 berabere kalan Bucaspor 1928, zirve yarışında yara aldı. Lider Pendikspor'la geçen hafta puan farkını 9'a indiren sarı-lacivertliler bu beraberliğin ardından rakibinin 11 puan gerisine düştü. Teknik direktör Cihan Erdil, çok üstün bir oyun sergilemelerine rağmen puan kaybettiklerini söyledi. Bitiricilik konusunda sıkıntı yaşadıklarını vurgulayan Erdil, "Çok gol kaçırdık. Rakibimize taktiksel ve fiziksel anlamda üstünlük kurduk. 24 tane şut attığımız, rakibimize ise 2 pozisyon, 2 korner atışı müsaade ettiğimiz bir maçta 2 puan kaybettiğimiz için çok üzgünüz. Eksiklerimizin de farkındayız. Daha fazla çalışarak düzeleceğiz" dedi.

ŞAMPİYONLUĞU KOVALAYACAĞIZ
SEZON sonu hedefe ulaşmak istediklerini belirten teknik direktör Cihan Erdil şöyle devam etti: "Şampiyonluğu son ana kadar kovalayacağız."