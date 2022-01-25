Buca’dan sert tepki

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta zirve mücadelesi veren Bucaspor 1928'de başkan Cihan Aktaş, Buca Belediyesi'ne sert tepki gösterdi. Ligde 8 maçtır yenilgi yüzü görmeyen 31 puanla 2. sırada yer alan sarılacivertlilerde başkan Cihan Aktaş, Cemil Şeboy Stadı'nın zeminin bozuk olduğunu, kimsenin ilgilenmediğini söyledi. Buca Belediyesi'ne sitem eden Aktaş, "Biz üst liglerin hayaliyle mücadele edip tüm imkanlarımızı kullanırken Buca Belediyesi, 10 torba gübre ve tohum kadar bile Bucaspor'umuza değer vermeyip amatör liglerde bile top oynanamayacağı kadar kötü bir sahaya bizi mahkum etti" dedi.

BUNLAR TAKIMIMIZI İSTEMİYOR

Buca Belediyesi'ne 'Stadımızı yapmıyorsanız biz yapalım' dediklerini belirten Buca Başkanı Cihan Aktaş sözlerine şöyle devam etti: "Bu konuda da destek olacaklarına köstek oldular. Neymiş, orası yıkılıp yeniden yapılırsa çıkacak hurdalardan dolayı yargılanırmışız. 1 TL'niz bile bize geçmeden mücadele ediyoruz, edeceğiz de. Artık sizden bir şey beklemiyoruz. Zaten ilçemizin de beklentisi kalmadı. Kulübümüze de ilçemize de bir faydanız yok. Size faydası olmayan hiçbir şey için kılınızı kıpırdatmayacağınızı tüm ilçemiz öğrendi. Artık takımı istemediğinizi düşünmeye başladık. Stadın zemini top oynanmayacak duruma geldi. Bu semtten siz gidersiniz, Bucaspor gitmez."

BUCASPOR 1928 KADERİNİ ÇİZECEK

TFF 2. Lig'de tüm maçların ertelenmesinin ardından Bucaspor 1928'in 42 puanla liderliğini sürdüren Pendikspor'a konuk olacağı maç da ertelendi. 31 puanla ikinci sırada yer alan İzmir ekibi, bir sonraki maçta 25 puanla 11. sırada bulunan Uşakspor'u 30 Ocak Pazar günü konuk edecek. Rakibini yederek lider Pendikspor'la olan farkı korumak isteyen Buca, alacağı sonuca göre hedefini belirleyecek. Bucaspor, Pendikspor'u da erteleme maçında yenip puan farkını düşürmek istiyor.