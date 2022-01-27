  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Bucaspor Bucaspor 1928 rövanşı vermeyecek

Bucaspor 1928 rövanşı vermeyecek

27.1.2022

Bucaspor 1928 rövanşı vermeyecek
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Bucaspor 1928, pazar günü evinde ağırlayacağı Uşakspor'u bir kez daha gözüne kestirdi. Ligin ilk yarısında Uşak'ta oynanan karşılaşmayı 2-1 kazanan sarı-lacivertilerde teknik direktör Cihan Erdil, "Lider Pendikspor ile aramızdaki puan farkını kapatmaya çalışıyoruz. Son 8 maçtır yenilmeyerek iddiamızı sürdürüyoruz. İç sahada oynayacağımız maçlarda kayıp yaşamak istemiyoruz. Taraftarımızın vereceği destekle Uşaspor'u da yenmek istiyoruz. Bu maça çok iyi hazırlandık" diye konuştu