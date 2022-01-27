Bucaspor 1928 rövanşı vermeyecek

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Bucaspor 1928, pazar günü evinde ağırlayacağı Uşakspor'u bir kez daha gözüne kestirdi. Ligin ilk yarısında Uşak'ta oynanan karşılaşmayı 2-1 kazanan sarı-lacivertilerde teknik direktör Cihan Erdil, "Lider Pendikspor ile aramızdaki puan farkını kapatmaya çalışıyoruz. Son 8 maçtır yenilmeyerek iddiamızı sürdürüyoruz. İç sahada oynayacağımız maçlarda kayıp yaşamak istemiyoruz. Taraftarımızın vereceği destekle Uşaspor'u da yenmek istiyoruz. Bu maça çok iyi hazırlandık" diye konuştu

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